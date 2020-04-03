“الطاقة الدولية” تحذر من انخفاض حاد في الطلب على النفط

أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن خفض أوبك ودول منتجة أخرى لإنتاج النفط بشكل كبير لن يكون كافيا للحد من تراكم كبير في مخزونات الخام العالمية بالربع الثاني من عام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا ستؤدي إلى فقد في الطلب على الخام لم يحدث مثيله سابقا.

وفي السياق ذاته قال مدير الوكالة إنه مع خفض الإنتاج الذي قد يصل إلى 10 ملايين برميل والذي من المرجح أن تناقشه منظمة أوبك ومنتجين آخرين الأسبوع المقبل إلا أنه سيبقى هناك تراكم يومي بمقدار 15 مليون برميل في الربع الثاني.

وناشد بيرول أكبر المنتجين في أوبك والرئيس الحالي لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بسرعة بحث سبل تحقيق الاستقرار بالسوق مع دول المجموعة، مضيفا أن الحكومة الأمريكية قلقة كثيرا إزاء تراجع سعر النفط العالمي.

يذكر أن العقود الآجلة لخام النفط تواصل تحقيق مكاسبها عند آخر جلسة تداول لها اليوم الجمعة حيث ارتفع خام برنت بنحو 15٪ إلى 34.38$ للبرميل فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 10٪ ليقترب من مستويات 28 دولار للبرميل.

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