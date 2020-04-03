700 ألف أميركي فقدوا وظائفهم في مارس

خسر أكثر من 700 ألف مواطن أميركي وظيفته في مارس الماضي جراء إغلاق شركات ومصانع بسبب انتشار الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية لتنهي هذه التداعيات نموا في التوظيف استمر لــ 113 شهراً على التوالي ، وتسببت الإجراءات الصارمة في ركوداً كبير.

وشهدت الولايات المتحدة “زيادة هائلة” في عدد المتقدّمين بطلب إعانة البطالة، ما يعني ارتفاعا كبيرًا في المعدلات، المؤشّر الذي لطالما اعتبر الرئيس، دونالد ترامب، انخفاضه دليلا على حسن إدارته.

وكانت المؤشرات تدل على انخفاض بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي مما يوقف سلسلة قياسية من الزيادة في التوظيف بدأت في أكتوبر 2010.

يشار إلى أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.4٪ في مارس بعد أن كان 3.5٪ في فبراير بأعلى من التوقعات التي كانت عند 3.8٪.

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