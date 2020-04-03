الدولار الامريكي يحافظ على ارتفاعه مقابل الدينار الليبي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استمراره على حالة الارتفاع مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية الجمعة.

وبلغت اخر قيمة للعملة الأميركية، 5.18 دينار، وبدأ الدولار الارتفاع منذ مساء امس حين قفز إلى 5.09 دينار كما جرى تداوله بعد عصر اليوم عند 5.27 دينار، وفقاً لمتداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وصعدت قيمة حوالة تركيا للدولار الامريكي إلى 5.42 دينار في مستوى قياسي لأول مرة منذ أكثر من عام فيما كانت قد قفزت مساءا إلى 5.52 دينار، فيما سجلت سعر بطاقة ارباب الاسر 4.65 دينارا بزيادة قدرها 40 قرشاً، فيما كانت قد ارتفعت في تعاملات اليوم ايضا إلى 4.70 دينار.

وياتي الارتفاع المفاجئ بعد بيانات متبادلة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، حيث رفض الاخير توجيهات الرئاسي بإعادة فتح منظومة الاعتمادات ومنظومة النقد الأجنبي بسبب رغبة المصرف في رفع رسم النقد الاجنبي وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المجلس الرئاسي.

وفيما يلي اخر الاسعار بالسوق السوداء:

الدولار/ طرابلس = 5.18 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 5.41 دينار

سعر كسر الذهب = 182 دينار عيار 18

اليورو= 5.40 دينار

الباوند = 6.05 دينار

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