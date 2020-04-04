مليتة للنفط” توضح لمستخدميها سبب تأخر المرتبات

أصدرت إدارة شركة مليتة للنفط والغاز بياناً بشأن تأخر صرف مرتبات شهر فبراير لسنة 2020 في إطار التواصل بين لجنة الإدارة وجميع المستخدمين ،منوهة بأن المؤسسة الوطنية للنفط حال استلامها لمرتبات شهري يناير وفبراير من وزارة المالية أحالت هذه المرتبات إلى مصرف ليبيا المركزي بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي حسب المعمول به.

وأشارت “مليتة” في بيانها إلى أن إحالة هذه المرتبات من المصرف المركزي إلى مصرف الجمهورية الرئيسي لم تتم إلا يوم الخميس الماضي الثاني من أبريل، بسبب ما قالت إنه “قلة عدد الموظفين المتواجدين في المصرف المركزي كإجراءات احترازية” للوقاية من انتشار فيروس كورونا ..وسيتم إحالتها إلى مصرف الجمهورية فرع وكالة مليته وفرع باب البحر يوم الأحد المقبل ودفعها يوم الإثنين والثلاثاء على أقصى تقدير- حسب بيان الشركة التوضيحي.

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