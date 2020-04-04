الاتحاد الأوروبي: يجب مراجعة حسابات البنك المركزي ووقف القتال فورا وفتح الحقول والمنشآت النفطية

قال البيان الصادر عن دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنه يتعين على جميع الأطراف الليبية التعاون والتحاور من أجل الاتفاق على تنفيذ تدابير اقتصادية ومالية عاجلة، بما في ذلك مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي وفرعه في الشرق فهذا أمر حاسم في مواجهة الأزمة، بحسب البيان.

وذكر البيان أيضا أنه “على جميع الأطراف الليبية المصالحة ووقف القتال فورا وفتح الحقول والمنشآت النفطية واستئناف العمل من جديد”، وحث مصرف ليبيا المركزي على العمل لاتخاذ تدابير للقيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيرًا والتعامل بكل مصداقية و شفافية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه على الليبيين العمل معا من أجل مواجهة التهديدات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل هذه الظروف القاسية.