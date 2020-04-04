الأمين العام للأمم المتحدة: يجب تظافر الجهود لمواجهة كورونا و التغلب عليه

عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار تفشي “فيروس كورونا” بمعدل ينذر بالخطر ، بما في ذلك في البلدان التي يصعب فيها على الملايين الناس الغداء و الرعاية الصحية و الماؤي .بالنظر الى الأثر المدمر المحتمل على العديد من البلدان الأكثر ضعفا في العالم .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة علينا تظافر الجهود و تنسيق عملية التصدى لهذا “الوباء القاتل” الذي قد يضر فئات من المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية و النازحين وغيرهم مما قد يكونوا على الهامش .

وحث الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” السلطات الوطنية العمل بشكل وثيق مع منسقى الشؤون الإنسانية .

و يستلزم هذا تسريع مرور العاملين في مجال الصحة و المساعدات غير المحدودة ، داخل البلدان و ضمان حمايتهم و تعزيز احترام عملهم في مجاب الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم .

و شدد الأمين العام على ضرورة مساعدة من هم أقل قدرة على حماية انفسهم فهذه مسألة تضامن إنساني اساسي و هو السبيل الوحيد للتغلب على هذا الوباء ..