بن عطية: ليبيا ستفلس إذا استلم مركزي البيضاء إدارة المصرف بطرابلس

قال عميد بلدية تاجوراء “حسين بن عطية” أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقيةإذا استلم إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس سيقوم بإيقاف الدعم و سيسطر على أموال الليبيين و سيأخذ “حفتر” هذه الأموال للمحاربة بها .

و أضاف “بن عطية” بالقول خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك رصدته “صدى الاقتصادية” أن مجلس الإدارة بالمنطقة الشرقية سيقومون بتغيير المحافظ إذا استلم قيادة المركزي و يوقفون ميزانية قوات “بركان الغضب” وهذا خطر كبير .

و تابع بالقول: مجلس الإدارة بالمنطقة الشرقية سيسبب في إفلاس الدولة الليبية إذا حدث ذلك ، مؤكداً أن حفتر لم يفعل أي شيء لمدن المنطقة الشرقية بالأموال التي قام بطبعها في دولة روسيا .

و أضاف بالقول: صدام حفتر قام باختلاس أموال بمصرف الأمان بطرابلس ، فماذا سيفعل إذا تم تحويل أموال التي بمركزي طرابلس إلى مركزي البيضاء .

و قال “بن عطية” : معظم الأموال تالفة بالمنطقة الشرقية بسبب “الرطوبة” فماذا سيحدث لأموال الليبين إذا تم إحالتها إلى مركزي البيضاء ، و استلم مجلس إدارة المنطقة الشرقية جميع القرارات بمركزي طرابلس .

يذكر أن عميد بلدية تاجوراء قد تطرق خلال حديثه إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا بالمنطقة الشرقية خلال تأكيده على إهمال رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” للبلديات ، مع إصداره عدة بيانات حول توحيد مصرف ليبيا المركزي وعقد اجتماع مجلس إدارته .