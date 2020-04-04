اقتصاد

بن عطية: ليبيا ستفلس إذا استلم مركزي البيضاء إدارة المصرف بطرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عميد بلدية تاجوراء “حسين بن عطية” أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقيةإذا استلم إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس سيقوم بإيقاف الدعم و سيسطر على أموال الليبيين و سيأخذ “حفتر” هذه الأموال للمحاربة بها .

و أضاف “بن عطية” بالقول خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك رصدته “صدى الاقتصادية” أن مجلس الإدارة بالمنطقة الشرقية سيقومون بتغيير المحافظ إذا استلم قيادة المركزي و يوقفون ميزانية قوات “بركان الغضب” وهذا خطر كبير .

و تابع بالقول: مجلس الإدارة بالمنطقة الشرقية سيسبب في إفلاس الدولة الليبية إذا حدث ذلك ، مؤكداً أن حفتر لم يفعل أي شيء لمدن المنطقة الشرقية بالأموال التي قام بطبعها في دولة روسيا .

و أضاف بالقول: صدام حفتر قام باختلاس أموال بمصرف الأمان بطرابلس ، فماذا سيفعل إذا تم تحويل أموال التي بمركزي طرابلس إلى مركزي البيضاء .

و قال “بن عطية” : معظم الأموال تالفة بالمنطقة الشرقية بسبب  “الرطوبة” فماذا سيحدث لأموال الليبين إذا تم إحالتها إلى مركزي البيضاء ، و استلم مجلس إدارة المنطقة الشرقية جميع القرارات بمركزي طرابلس .

يذكر أن عميد بلدية تاجوراء قد تطرق خلال حديثه إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا بالمنطقة الشرقية خلال تأكيده على إهمال رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” للبلديات ، مع إصداره عدة بيانات حول توحيد مصرف ليبيا المركزي وعقد اجتماع مجلس إدارته .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • ايها الاخوانى الحقير التافه ماذا فعل مصرف طرابلس باموال الشعب سوى جلب مرتزقة واحتلال تركى وارهابيين من القاعدة ومع ذلك هزموا شر هزيمة على يد الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر الذى يسيطر على اكثر من 95% من اراضى ليبيا ويسطر تماما على ابار النفط وموانئ تصديرها ولن تعمل الا فى من خلال الحكومة التى نالت ثقة النواب اما انتم ايها الخوان فليس امامكم الا الاستسلام او الهلاك فالاحتلال التركى لن يدوم خاصة بعد طوفان الكورنا وما ينتج عنه من ازمات اقتصادية طاحنة تجبر اى محتل على العودة الى بلاده لينتصر طوفان الكرامة الذى يستمد قوته من الشعب والقبائل انتهى الدرس ياغبى وما كان يعول عليه المعتوه ان تحصل المليشيات على مكاسب سياسية بالتفاوض وهذا اصبح مستحيل بفضل الجائحة كورونا والجائزة الكبرى للكرامة

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