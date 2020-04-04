“شرادة” : مصارف المنطقة الشرقية صرفت مليارات من أموال المودعين.. و المركزي سيواجه تحدي عند توحيده

قال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة “سعد شرادة” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته “صدى الاقتصادية أن ما صرف من مصرف ليبيا المركزي البيضاء خلال السنوات السابقة كان على الباب الثاني النفقات التسيرية ، و المكافآت و إقراض من عدة مصارف وتتمثل في “الوحدة، التجاري الوطني، التجارة و التنمية”.

و تابع بالقول: في سنة 2013 كانت أموال المودعين بالمصارف التابعة إداراتها لمركزي البيضاء حوالي 60 مليار و تم السحب منها بعد حدوث أزمة السيولة والمتبقي أصبح يقدر 25 مليار ، والمواطنين تخوفو من هذه الأزمة .

و أفاد بالقول: تم الاتفاق بين المصارف التابعة إداراتها للمنطقة الشرقية صرف أموال المودعين على الباب الثاني و الثالت في المنطقة الشرقية وهذا سبب في إنهاك المصارف سواء الوحدة أو تجاري و هم في موقف حرج لأنه كما نعلم هذه أموال مودعين ، وليست للمصارف .

و تابع عضو الأعلى للدولة بالقول: أن هذا الآمر سبب في سبب كارثة عادت على المصارف و يجب على الدولة تغطيتها و هذا تحدي كبير أمام المركزي بعد اتحاد هذه المؤسسة .