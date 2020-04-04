اقتصاد

“الكبير” يبدي استعداده لفتح منظومة الاعتمادات لاستيراد سلع محددة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن عميد بلدية تاجوراء “حسين بن عطية” عن استعداد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لفتح منظومة الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية و المتمثلة في “الغذائية، الدوائية، الزراعية ، المنظفات والمعقمات، مستلزمات الإنتاج” وفقا لسعر الصرف 3.70 لمدة 3 أشهر قادمة وذلك لضمان مخزون السلع للمواطنين .

و أضاف بالقول: تم الاتفاق كذلك على ضمان تزكية البلديات للموردين ، بالإضافة إلى اعتماد وزير الاقتصاد “علي العيساوي” ذات الاتفاق المبدئي وتجاوب بإمتياز، مؤكداً أن هذا الآمر قد تم عند اجتماع عمداء البلديات مع محافظ مركزي طرابلس .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • اغلاق ااقبائل الليبية لابار النفط جعل المليشيات الارهابية تتخبط وتتناحر مع بعضها مما سيعجل بسقوطها خاصة مع عوامل اخرى مستجدة مثل طوفان الكورونا الذى عصف بالناتو واقتص منه لما فعله فى ليبيا من دمار فجاء هذا الشبح ليعصف بهم ويقتل منهم اعداد صخمة ويدمر اقتصادهم الذى بنوه على حساب الدول الفقيرة سبحان الله يوضع سره فى اصغر خلقه من كان يصدق ان هذا الشبح يعطل حاملة الطائرات روزفلت بعد اصابة الجنود عليها ربنا كبير

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