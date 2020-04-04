“الكبير” يبدي استعداده لفتح منظومة الاعتمادات لاستيراد سلع محددة

أعلن عميد بلدية تاجوراء “حسين بن عطية” عن استعداد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لفتح منظومة الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية و المتمثلة في “الغذائية، الدوائية، الزراعية ، المنظفات والمعقمات، مستلزمات الإنتاج” وفقا لسعر الصرف 3.70 لمدة 3 أشهر قادمة وذلك لضمان مخزون السلع للمواطنين .

و أضاف بالقول: تم الاتفاق كذلك على ضمان تزكية البلديات للموردين ، بالإضافة إلى اعتماد وزير الاقتصاد “علي العيساوي” ذات الاتفاق المبدئي وتجاوب بإمتياز، مؤكداً أن هذا الآمر قد تم عند اجتماع عمداء البلديات مع محافظ مركزي طرابلس .