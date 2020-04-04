المركزي يضع شروطاً لتوحيده

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن مطالبته منذ سنة 2015 بتوحيد مصرف ليبيا المركزي بعد إجراء عملية تدقيق شاملة للعمليات بالمصرف المركزي بطرابلس و البيضاء ، مؤكداً أنه من حق المواطن معرفة الحقيقة و إجلاءً للبس .

و أضاف مركزي طرابلس على التزامه بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق على أعماله و أعمال مركزي البيضاء باعتباره أساساً لتوحيد المؤسسة.

و من جهته أكد مركزي البيضاء اليوم كذلك أن اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد خلال الأسبوع القادم سيتناول استمرارية التدقيق الدولي على حسابات المركزي ببنغازي و طرابلس تمهيداً للتوحيد .