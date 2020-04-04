اقتصاد

المركزي يضع شروطاً لتوحيده

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن مطالبته منذ سنة 2015 بتوحيد مصرف ليبيا المركزي بعد إجراء عملية تدقيق شاملة للعمليات بالمصرف المركزي بطرابلس و البيضاء ، مؤكداً أنه من حق المواطن معرفة الحقيقة و إجلاءً للبس .

و أضاف مركزي طرابلس على التزامه بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق على أعماله و أعمال مركزي البيضاء باعتباره أساساً لتوحيد المؤسسة.

و من جهته أكد مركزي البيضاء اليوم كذلك أن اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد خلال الأسبوع القادم سيتناول استمرارية التدقيق الدولي على حسابات المركزي ببنغازي و طرابلس تمهيداً للتوحيد .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • ومن يحاسب من اهدروا ثروة الشعب وانفقوها على جلب مرتزقة من سوريا واحتلال تركى يعتبر ليبيا ارث عثمانى يجب تقديم الخوان المجرمين للعدالة اولا فبعد ان اغلق الشعب ابار النفط وقرب افلاس المصرف المركزى نسمع منه هذا ااكلام المرفوض تماما ولابد من الحساب ياكلاب

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