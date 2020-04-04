شركة مليتة توضح سبب تأخر صرف المرتبات

أكدت شركة مليتة للنفط والغاز أن سبب تأخر صرف مرتبات يناير وفبراير يكمن في إحالة المرتبات يوم الخميس الماضي من مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الجمهورية وذلك بسبب قلة عدد الموظفين المتواجدين في المصرف المركزي كإجراءات احترازية.

وأكدت الشركة أن المؤسسة الوطنية للنفط عند استلامها مرتبات شهري يناير وفبراير من وزارة المالية قامت إحالتها فوراً إلى مصرف ليبيا المركزي منذ يوم 24 مارس.

و أفادت الشركة أنه سيتم إحالة المرتبات إلى مصرف الجمهورية فرع وكالة مليتة وفرع باب البحر يوم الأحد القادم و توزيعها يوم الإثنين أو الثلاثاء .