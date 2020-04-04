“السراج” يفتح الجبهة على محافظ مركزي طرابلس … تعرف على التفاصيل

قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” أن سبب تكرار دعوته لانعقاد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيده كان لغرض انهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة على السياسة النقدية ،التي يمارسها “الصديق الكبير” و فرض وجهة نظر شخص واحد دون سابق إنذار ، و لا إخطار منظومات المقاصة و التحويلات .

و أفاد ا”السراج” بأن هذا الآمر سبب حتى في تأخر صرف المرتبات المحالة إلى المركزي شهراً بشهر من قبل وزارة المالية مما ألحق ضرراً بالمواطنين ، وتدخلات “الكبير” كذلك في سياسات الدولة الاقتصادية و المالية .

و في رد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس فقد طالب “السراج” بالنأي بالمصرف المركزي عن ما أسماه “الاستقطاب السياسي”، بوصفه مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.

و أكد مركزي طرابلس على قيامه بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص، وقيامه بتنفيذ مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس فور اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020.

و طالب المركزي المجلس الرئاسي كافة الجهات توحيد جهودها، والعمل بهذه الظروف الاستثنائية ومراعاة المصالح العامة ، لمواجهة الأخطار الراهنة ، و التحديات المتزايدة .

و يرجع الخلاف بين محافظ المركزي طرابلس و رئيس المجلس الرئاسي إلى إيقاف منظومة مبيعات النقد الأجنبي من قبل مركزي طرابلس نتيجة لمطالبة “الصديق الكبير” برفع سعر الضريبة ، و رفض “السراج” لذلك مع مطالبته فتح الاعتمادات لتوريد السلع في ظل الأزمة و منظومة مبيعات النقد الأجنبي بالكامل على السعر الحالي .