ميناء بنغازي البحري ينشر إحصائية واردات الميناء من شهر يناير حتى شهر مارس

بنغازي 04 أبريل 2020 (وال) _ نشر ميناء بنغازي البحري إحصائية لواردات الميناء من تاريخ 2020/1/1 م إلى 2020/3/31م.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي: إن إجمالي عدد السفن وناقلات النفط الواردة للميناء 161 سفينة وناقلة، وعدد الحاويات 17639 حاوية، و عدد السيارات والشاحنات 30281 سيارة وشاحنة.

وأضاف الشهيبي إجمالي شحنات حبوب القمح 48450 طن، و إجمالي شحنات حبوب الشعير 41189 طن، و إجمالي شحنات حبوب الذرة 54100 طن، و إجمالي شحنات حبوب الصويا 13262 طن، و إجمالي شحنات مادة السكر 36919 طن.

وتابع إجمالي عدد رؤوس الأغنام والأبقار الواردة للميناء 17219 رأس، و إجمالي شحنات مادة الأسمنت 102080 طن، و إجمالي شحنات الأخشاب 27303 طن، و إجمالي شحنات وقود البنزين 403061 طن، و إجمالي شحنات وقود الديزل 256756 طن، و إجمالي شحنات غاز الطهي 28000 طن، و إجمالي شحنات مادة الكيروسين 20977 طن.

هذا وشكر المتحدث الرسمي الربان المهدي الفيتوري، والمهندس عصام الفيتوري اللذان قاما بتزويد هذه الإحصائية من واقع السجلات بقسم التفتيش البحري بالإدارة. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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