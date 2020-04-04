النفط يتعافى قليلاً من آثار حرب الأسعار

ارتفعت أسعار عقود النفط مع ختام التعاملات الأسبوعية متأثرة بقرب موعد اجتماعات أوبك التي ستعقد الاثنين وسط توقعات بتقارب وجهات النظر السعودية الروسية حول إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

وتتزامن هذه الترجيحات مع إجراءات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف لتعزيز المركز المالي للقطاع الخاص الأمر الذي سيعزز فرص التنمية فضلا عن اتفاق وزراء مالية مجموعة الـ20 بتخصيص 160 مليار دولار لدعم المشروعات الناشئة .والمتوسطة في القطاع الخاص

وبلغ سعر برميل النفط في الجلسة النهائية أمس 34.78 دولارا بينما بلغت عقود الوسيط الأمريكي 29 دولارا.

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