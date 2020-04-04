اقتصاد

النفط يتعافى قليلاً من آثار حرب الأسعار

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار عقود النفط مع ختام التعاملات الأسبوعية متأثرة بقرب موعد اجتماعات أوبك التي ستعقد الاثنين وسط توقعات بتقارب وجهات النظر السعودية الروسية حول إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

وتتزامن هذه الترجيحات مع إجراءات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف لتعزيز المركز المالي للقطاع الخاص الأمر الذي سيعزز فرص التنمية فضلا عن اتفاق وزراء مالية مجموعة الـ20 بتخصيص 160 مليار دولار لدعم المشروعات الناشئة .والمتوسطة في القطاع الخاص

وبلغ سعر برميل النفط في الجلسة النهائية أمس 34.78 دولارا بينما بلغت عقود الوسيط الأمريكي 29 دولارا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك