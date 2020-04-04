صحة الوفاق تُعلن عن وصول شحنة من المعدات الطبية لمصراتة وطرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، عن وصول شحنة جديدة من معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.

وطالبت الوزارة في بيان لها، من مدراء المستشفيات الواقعة بالمدن التي سجلت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بسرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لاستلام التجهيزات والمعدات.

الجدير بالذكر بأن وزارة الصحة كانت سلمت خلال الأسبوع الماضي معدات وقاية شخصية و مستلزمات طبية إلى عدد من المستشفيات.