بلدية مصراتة: استمرار فترة حظر التجول الجزئي داخل المدينة

قالت بلدية مصراتة اليوم السبت، إنها مستمرة في فرض حظر التجول الجزئي لساعات محددة إضافة إلى استمرار الإقفال التام لعدد من المرافق داخل المدينة.

وأوضحت البلدية في بيان لها، بأنه تحدد فترة حظر التجول داخل النطاق الإداري لبلدية مصراتة من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة السابعة صباحًا من اليوم التالي.

وأضاف البيان بأن ساعات الدوام الرسمي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، مع تولي المؤسسات العامة في البلدية تنظيم العمل بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الألتزام بتواجد أقل عدد ممكن من الموظفين وتجنب إحداث التجمعات.

وأشار البيان إلى استرار الإقفال التام على مدار اليوم للمطاعم والمقاهي وصالات المناسبات والأفراح والمآتم، إضافة إلى المساجد والمؤسسات التعلمية والنوادي إلى حين إشعار آخر.