“أوبك” تؤجل اجتماعها الطارئ لمنح وقت للتفاوض

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين من منظمة “أوبك”، اليوم السبت، قولهما إن الاجتماع الافتراضي الطارئ للمنظمة وحلفائها المزمع عقده يوم الاثنين المقبل تأجل إلى 8 أو 9 أبريل الجاري، لمنح مزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.

وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع في 6 أبريل عبر تقنية التلفزيون المغلقة من أجل بحث إعلان جديد للتعاون.

وكانت السعودية دعت يوم الخميس إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك وروسيا ومنتجي نفط آخرين بغية تحقيق التوازن في سوق النفط التي تمر بحالة من الاضطراب.

وفيما يخص تفاصيل الاجتماع فمن المتوقع أن تشارك جميع دول أوبك+ فيه وسيجري النقاش حول استقرار الأسعار في سوق النفط، بالإضافة إلى مناقشة المنظمة خفضا محتملا لإنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يومياً.

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