“هبوط حاد” في أسعار الغذاء عالميا

سجلت أسعار الغذاء العالمية هبوطا حادا في شهر مارس الماضي نتيجة تراجع الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تراجع نزول أسعار النفط بسبب توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل فرض الحكومات قيودا شديدة لمنع انتشار العدوى.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن متوسط موشر المنظمة أظهر أن نسبة التغير الشهري في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة في الأسواق الدولية بلغ 172.2 نقطة خلال الشهر ذاته أي بانخفاض 4.3 % عن شهر فبراير الذي يسبقه.

من جهته أكد كبير الاقتصاديين في “الفاو” أن انخفاض الأسعار يأتي مدفوعا إلى حد كبير بعوامل الطلب وليس العرض.

الجدير بالذكر أن مؤشر “الفاو” سجل الانخفاض الأكبر لأسعار السكر والذي تراجع بنسبة 19.1% عن الشهر الماضي، متأثرا بانخفاض الطلب الناجم عن الاستهلاك المرتبط بتدابير الحجر التي تفرضها العديد من البلدان، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من منتجي الإيثانول بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام.

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