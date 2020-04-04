المجلس الأعلى للإدارة المحلية يبحث ميزانية الطوارئ مع بلديات الجنوب

بحث المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس مع بلديات المنطقة الجنوبية أمس الجمعة، ميزانية الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا المخصصة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وناقش الاجتماع ميزانية الطوارئ للبلديات والتطرق لبعض الخطوات المنجزة والتي من بينها مباشرة الطب العسكري في أعمال التجهيز لأماكن العزل الصحي ببلدية الشويرف وبلديات وادي الشاطئ.

وحضر الاجتماع النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كجمان، إضافة إلى عمداء إحدى عشر بلدية من المنطقة الجنوبية.

ومن المتوقع أن تقوم البلديات المتبقية بتجهيز الخرئط المطلوبة للبدء في تنفيذ أماكن العزل في أقرب وقت ممكن، مع وضع جدول زمني لاستلام الاحتياجات والمعدات الطبية اللازمة لمجابهة الجائحة.