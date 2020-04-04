شركة الأجنحة تنفي إقلاع إحدى طائراتها من اسطنبول إلى ليبيا

نفت شركة طيران الأجنحة اليوم السبت، الأخبار التي تتحدث عن إقلاع إحدى طائرات الشركة من مطار اسطنبول في اتجاه ليبيا.

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها بفيسبوك، بـ”أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اإقلاع طائرة من اسطول الشركة من مطار اسطنبول، ليس له أساس من الصحة”.

وأضاف بيان الشرك: نؤكد بأن جميع طائراتنا موجودة ومخزنة في كل من مطار مصراتة و مطار المنستير الحبيب بورقيبة.

وأوضحت الشركة بأن الإدارة العامة تعمل على التحقيق والبحث مع المراقبة الأوروبية “Euro Control” عن سبب إدراج رمز شركة الأجنحة الليبية على Flight Radar 24.