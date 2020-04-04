البعثة الأممية: ليبيا مُثقلة بالديون بسبب استمرار القتال

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إن ليبيا مثقلة بديون تصل قيمتها لمئات المليارات المحلية والخارجية، وذلك بسبب القتال الدائر في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت البعثة في بيان بمناسبة مرور عام كامل على عملية طرابلس، “في حين ليبيا بلد غني بالموارد الطبيعية، إلا أنها الآن مثقلة بالديون بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي كديون محلية، ومليار دولار إضافية في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي و169 مليار دينار ليبي كالتزامات تعاقدية مستحقة”.

وأضافت، “أسفر الحصار النفطي الذي فرض في 17 يناير عن خسائر مالية تتجاوز 4 مليار دولار”.

وأشارت البعثة، إلى أن النزاع فاقم من حدة الانقسام وتسبب في تحويل الإنفاق إلى المجهود الحربي المدمر بحد ذاته بدلاً من بناء المنشآت الحيوية التي تشتد حاجة البلاد إليها.

وقالت، “لقد حال وجود مصرفين مركزيين منفصلين دون القيام بأي إصلاح عقلاني للسياسة النقدية أو المالية، وساهم بدلاً من ذلك في أزمة مصرفية محلية من شأنها أن تفضي إلى خسارة مالية محتملة غير مسبوقة إذا تركت دون معالجة”.

وناشدت البعثة جميع المعنيين تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور ووقف جميع العمليات العسكرية بغية إتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر وباء كوفيد-19، والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية).

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