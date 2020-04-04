خلافات السراج والكبير ترفع أسعار الدولار

صعدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار عند الساعة 5 مساء في السوق السوداء الذي يتداول التجار فيه العملة حاليا بغرف “الفايبر وواتساب” بعد ما فرضت الحكومة حظر التجول.

وقال أحد التجار لقناة “218”، إن الدولار تم تداوله بـ5.14 دنانير ليرتفع بمقدار 5 قروش مقارنة بسعر الافتتاح لليوم.

وأرجع المصدر ذاته أن زيادة سعر الدولار بهذا المقدار وكسره حاجز الـ5 دنانير، للمشهد المربك بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، وما شهدته الساعات الماضية من تصعيد بينهما وتبادل التهم بالتقصير في أداء الواجبات.

وكان محافظ المصرف في بنغازي علي الحبري قد طالب بتوقيف الكبير عن العمل، وإسقاط اسمه من قائمة المحافظين في صندوق النقد الدولي.

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