مجلسي النواب والأعلى للدولة يؤيدان توحيد مصرف ليبيا المركزي … ويطالبان بفتح الاعتمادات

أصدر رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بياناً مشترك مؤيدين خلاله على بيان بعض أعضاء مجلس إدارة المنطقة الشرقية ويجب توحيد مصرف ليبيا المركزي بشكل لا يخالف القوانين و التشريعات ونصوص الاتفاق السياسي .

و أكدو على ضرورة قيام المجلس الرئاسي و البنك المركزي بفتح منظومة الاعتمادات على قيمة الرسوم ذاتها ، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاستيراد السلع الأساسية .

و تضمن البيان أن تتولى وزارة الاقتصاد تحديد احتياجات السوق الليبي ، و أن يقوم المركزي بتقديم تقرير أسبوعي عن حجم الطلب على النقد الأجنبي إلى النواب و الرئاسي و الأعلى للدولة .

و أكد البيان على ضرورة عودة إنتاج النفط والذي قد سبب أزمة اقتصادية كبيرة في ليبيا و تحميل كامل المسؤولين للمتسببين في ذلك .