اقتصاد

مجلسي النواب والأعلى للدولة يؤيدان توحيد مصرف ليبيا المركزي … ويطالبان بفتح الاعتمادات

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بياناً مشترك مؤيدين خلاله على بيان بعض أعضاء مجلس إدارة المنطقة الشرقية ويجب توحيد مصرف ليبيا المركزي بشكل لا يخالف القوانين و التشريعات ونصوص الاتفاق السياسي .

و أكدو على ضرورة قيام المجلس الرئاسي و البنك المركزي بفتح منظومة الاعتمادات على قيمة الرسوم ذاتها ، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاستيراد السلع الأساسية .

و تضمن البيان أن تتولى وزارة الاقتصاد تحديد احتياجات السوق الليبي ، و أن يقوم المركزي بتقديم تقرير أسبوعي عن حجم الطلب على النقد الأجنبي إلى النواب و الرئاسي و الأعلى للدولة .

و أكد البيان على ضرورة عودة إنتاج النفط والذي قد سبب أزمة اقتصادية كبيرة في ليبيا و تحميل كامل المسؤولين للمتسببين في ذلك .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • جو الخزعبلات متاع النواب البزناسة برزق الشعب وجو مجلس الاعتى –
    الاثنين معرضين للمسألة القانونية – بالواحد سواء ذكر او أنثى –
    وسيتم حصر اي دخل فير الدخل الذي اتفقت عليه الادارة العامة لحكومة الوفاق بالتعاون مع ادارة المحاسبة القانونية لاي عضو من الطرفين – وسيتم اعتقاله من بيته في اي لحظة اذا اضطرت الأمور –
    فلازم تتخسنًا شوية على وجوهكم – وما تخلوش روحكم عرضة للإهانات والكفوف والعنافق والتبهديل والصعق بالكهرباء –
    – ولازم تسلموا العهدة والملفات المهملة وميزانية السنة الماضية ومستلزماتها وكذلك فواتير الصرف – وتسليم اي مشاريع لم أنفذ لأشخاص اخرين لتسيير الادارة التنفيذية وعدم تركزالملفات في حالة ركود –

    رد

  • جو الخزعبلات متاع النواب البزناسة برزق الشعب وجو مجلس الاعتى –
    الاثنين معرضين للمسألة القانونية – بالواحد سواء ذكر او أنثى –
    وسيتم حصر اي دخل غير الدخل الذي اتفقت عليه الادارة العامة لحكومة الوفاق بالتعاون مع ادارة المحاسبة القانونية لاي عضو من الطرفين – وسيتم اعتقاله من بيته في اي لحظة اذا اضطرت الأمور –
    فلازم تتحشموا شوية على وجوهكم – وما تخلوش روحكم عرضة للإهانات والكفوف والعنافق والتبهديل والصعق بالكهرباء –
    – ولازم تسلموا العهدة والملفات المهملة وميزانية السنة الماضية ومستلزماتها وكذلك فواتير الصرف – وتسليم اي مشاريع لم يتم تنفيذها لأشخاص اخرين في الادارة لتسيير الادارة التنفيذية وعدم ترك الملفات التنفيذية في حالة ركود .

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  • لن يتم فتح ابار النفط الا فى ظل حكومة تحظى بثقة نواب الشعب اما وزراء السراج فلا شرعية لها وبالتالى فوزراء الحكومة المؤقتة فقط هم المعترف بهم وادارة المصرف المركزى تكون فى بنغازى

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  • انتما لا صفة لكم اصلا فى اى اعلان دستورى ومجرد ورم سرطانى اخوانى سيتم استئصاله وبعد ان اصبح للمصرف المركزى يقترب من الافلاس فى ظل اغلاق ابار النفط نرى الخوان يحلمون باعادة تشغيل ابار النفط وشفط امواله لا يكلب انت وهو مكانكم السجون انسى ياكلب

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