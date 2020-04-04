الشلوي لصدى : من الممكن انعقاد اجتماع طارئ لمجموعة أوبك بلس قريباً .. وعند دعوة ” السعودية” أسعار النفط” سجلت ارتفاعاً

قال الخبير النفطي “منصف الشلوي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن خلال اليومين القادمين من الممكن انعقاد الاجتماع الطارئ لمجموعة ( أوبك بلس ) و الذي دعت له المملكة العربية السعودية .

و أضاف بالقول: بالرغم من أن هذه الدعوة شملت العديد من الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج التحالف و بالرغم أن هذا الأجتماع سيعقد ال ( video conference ) إلا انني لا أتوقع أن تلبي الولايات المتحدة الأمريكية هذة الدعوة ، مع توقعاتي بأن دول كندا و المكسيك و المملكة المتحدة ربما ستكون مشاركة لهذا الاجتماع المنعقد بشكل افتراضي .

و توقع الشلوي أن ينتج عن هذا الأجتماع قرار أو أكثر ويكون جريء و مفصلي و منصف ليعيد التوازن إلى أسواق النفط.

وأفاد بالقول: من المعلوم للمتابعين لأسعار أسواق النفط العالمية بأنه و بمجرد دعوة دولة السعودية لاجتماع (( OPEC+ )) قفزت أسعار النفط لتصل حوالي 28.815 للبرميل النفط الواحد و بنسبة تقارب +6.987 (32.012%) ..