اقتصاد

الشلوي لصدى : من الممكن انعقاد اجتماع طارئ لمجموعة أوبك بلس قريباً .. وعند دعوة ” السعودية” أسعار النفط” سجلت ارتفاعاً

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الخبير النفطي “منصف الشلوي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن خلال اليومين القادمين من الممكن انعقاد الاجتماع الطارئ لمجموعة ( أوبك بلس ) و الذي دعت له المملكة العربية السعودية .

و أضاف بالقول: بالرغم من أن هذه الدعوة شملت العديد من الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج التحالف و بالرغم أن هذا الأجتماع سيعقد ال ( video conference ) إلا انني لا أتوقع أن تلبي الولايات المتحدة الأمريكية هذة الدعوة ، مع توقعاتي بأن دول كندا و المكسيك و المملكة المتحدة ربما ستكون مشاركة لهذا الاجتماع المنعقد بشكل افتراضي .

و توقع الشلوي أن ينتج عن هذا الأجتماع قرار أو أكثر ويكون جريء و مفصلي و منصف ليعيد التوازن إلى أسواق النفط.

وأفاد بالقول: من المعلوم للمتابعين لأسعار أسواق النفط العالمية بأنه و بمجرد دعوة دولة السعودية لاجتماع (( OPEC+ )) قفزت أسعار النفط لتصل حوالي 28.815 للبرميل النفط الواحد و بنسبة تقارب +6.987 (32.012%) ..

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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