ليبيا تفتح خطا تجاريا مع مصر للتزود بالسلع

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، في تصريح خاص لقناة “218” اليوم السبت، إن اتفاقا تجاريا توصل إليه المسؤولون في البلدين سيسمح بفتح خط تجاري من ميناء دمياط إلى ميناءي طبرق وبنغازي خلال الأسبوع المقبل ليسهل عملية توريد السلع للسوق الليبية، مشيرا إلى أن الواردات ستقتصر على السلع الغذائية ومواد التنظيف.

وأضاف الجراري أن التجار اشتروا الدولار من السوق السوداء بالتزامن مع إغلاق منظومة الاعتمادات، موضحا أن بعض التجار اشتروا الدولار خلال الـ48 ساعة الماضية من السوق السوداء بسعر مرتفع وصل إلى 5.180 دنانير.

وأضاف الجراري أن الخضروات التي دخلت الأيام الماضية من منفذ مساعد تم تحميلها على شاحنات ليبية بعدما أنزلت من ظهر الشاحنات المصرية لتتمكن من الدخول إلى ليبيا.

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