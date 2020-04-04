“الجوف” تواصل تسليم الطلبيات.. وتحرص على إجراءات السلامة

أعلنت شركة الجوف للتقنية النفطية، تسليم طلبية مواد كيماوية لشركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج النفط والغاز السبت.

وأشارت الشركة إلى أنه تم شحن طلبيات من مخازن المواد الجاهزة بإدارة المواد إلى الشركات المذكورة بحمولة 12 شاحنة.

وتجدر إلى ان شركة الجوف ملتزمة لشركات القطاع بتوفير طلبياتها في وقتها المحدد وبالكميات المطلوبة منها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حسب تعليمات واجراءات إدارة السلامة بالشركة.

وسلّمت شركة الجوف يوم الخميس الماضي طلبية لشركة الخليج العربي للنفط تتضمن حفارتين واحدة منهما لتفريغ الحاويات من المواد الكيماوية.

وفي سياق آخر أشادت شركة الجوف بدور “جمعية النقل عبر الصحراء” لتقليص أوقات التفريغ والمناولة حسب تعليمات إدارة السلامة.

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