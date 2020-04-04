وكالة إسبانية : تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل

ذكرت وكالة “خافيير بلاس” الاسبانية المهتمة بالشؤون الاقتصادية و الطاقة يوم السبت قالت : تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ، بسبب الإغلاق المستمر لحقول النفط من قبل الجيش الوطني الليبي .

تسببت هذه الخسائر في تراجع مستمر للاحتياطيات الاقتصادية والمالية في البلاد و تدهور الأوضاع ، خاصة في هذه الازمة التي ظهر فيها الوباء .

في 17 يناير ، أغلقت القبائل الموالية لحفتر ميناء الزاوية في الشرق ، بدعوى أن عائدات صادرات النفط تذهب إلى حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي . وهذا بحسب ما ذكرته وكالة “خافيير بلاس “