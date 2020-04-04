اقتصاد

وكالة إسبانية : تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكرت وكالة “خافيير بلاس” الاسبانية المهتمة بالشؤون الاقتصادية و الطاقة يوم السبت قالت : تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ، بسبب الإغلاق المستمر لحقول النفط من قبل الجيش الوطني الليبي .

تسببت هذه الخسائر في تراجع مستمر للاحتياطيات الاقتصادية والمالية في البلاد و تدهور الأوضاع ، خاصة في هذه الازمة التي ظهر فيها الوباء .

في 17 يناير ، أغلقت القبائل الموالية لحفتر ميناء الزاوية في الشرق ، بدعوى أن عائدات صادرات النفط تذهب إلى حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي . وهذا بحسب ما ذكرته وكالة “خافيير بلاس “

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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