اقتصاد

الأتحاد الأوروبي : يطالب بفتح المنشآت النفطية و استئناف النشاط النفطي فورا .

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكر البيان الصادر عن دول الاتحاد الأوروبي يوم السبت قال :
أنه من الأهمية حماية موارد النفط الليبية وحماية البنيته التحتية بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن الدولي .

و يجب استئناف إنتاج النفط تحت رعاية المؤسسة الوطنية للنفط على وجه السرعة ، كما يجب ضمان توزيعه العادل بين جميع المناطق الليبية، ولصالح جميع الليبيين و لا سيما في سياق ازمة الوباء التي تمر بها البلاد .

سوف تواجه ليبيا الكثير من الصعوبات و الأزمات في حال عدم استئناف العمل و النشاط النفطي من جديد و على الحكومتين اللجوء إلى لغة الحوار و التفاهم من أجل مصالح البلاد الاقتصادية و الإجتماعية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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