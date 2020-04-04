الأتحاد الأوروبي : يطالب بفتح المنشآت النفطية و استئناف النشاط النفطي فورا .

ذكر البيان الصادر عن دول الاتحاد الأوروبي يوم السبت قال :

أنه من الأهمية حماية موارد النفط الليبية وحماية البنيته التحتية بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن الدولي .

و يجب استئناف إنتاج النفط تحت رعاية المؤسسة الوطنية للنفط على وجه السرعة ، كما يجب ضمان توزيعه العادل بين جميع المناطق الليبية، ولصالح جميع الليبيين و لا سيما في سياق ازمة الوباء التي تمر بها البلاد .

سوف تواجه ليبيا الكثير من الصعوبات و الأزمات في حال عدم استئناف العمل و النشاط النفطي من جديد و على الحكومتين اللجوء إلى لغة الحوار و التفاهم من أجل مصالح البلاد الاقتصادية و الإجتماعية .