الحكومة الليبية تبدأ بتجهيز مستشفيين في درنة والبريقة لمواجهة كورونا

بنغازي 04 أبريل 2020 (وال) – أعلنت الحكومة الليبية برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بدءها تجهيز مستشفى درنة العام ومستشفى البريقة العام؛ استعدادا لمواجهة وباء كورونا المستجد، يأتي ذلك بعد البدء في تجهيز المستشفيات بمدينة بنغازي وطبرق وشحات وغيرها، لذات الهدف.

وأكدت الحكومة الليبية في إيجاز صحفي مساء اليوم السبت، أنها تستعد كذلك لتجهيز مستشفيات أخرى في جنوب وغرب البلاد.

وكان وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، قد أكد اليوم أن الحكومة قامت بتوفير العديد من الإمكانيات ودشنت أكثر من مقر في عدد من المناطق لاستخدامها في استقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في حال تسجيلها خلال الأيام القادمة.

عقوب أفاد ، أنه جرى افتتاح عدة مقرات للحجر الصحي وتوفير الإمكانيات لها في كامل المناطق والمدن التابعة للحكومة الليبية.

وباشرت الحكومة أمس الجمعة في تجهيز البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي بشكل سريع بكافة الأجهزة والأسرة، لمواجهة جائحة كورونا. وقالت إنها قامت بفصل البرج الثالث عن الأبراج الأخرى في المركز، وتم إخلاء البرج من جميع أقسامه “أمراض دم، وقسم كلى، وجلدية، وأورام، وعناية باطنة” وتم تخصيصه بالكامل لمواجهة جائحة كورونا في حال وصلت للمنطقة الشرقية .

وأفادت، أن السعة السريرية للبرج بلغت 250 سرير إيواء 34 سريرًا للعناية الفائقة.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية، أعلنت الحجر الصحي في مستشفى قرنادة العسكري وشحات التعليمي على أعلى مستوى.

واتخذت الحكومة الليبية عدداً من الإجراءات للوقاية من كورونا، من بينها إيقاف العمل بعدد من المؤسسات ومنع التجمعات بين المواطنين احترازا من نشر العدوى و فرض حظر تجول من الثالثة مساء حتى السابعة صباحاً .

كما أعدت الحكومة الليبية عدتها الطبية وقامت بتزويد المستشفيات بالأجهزة اللازمة والمستلزمات الطبية، وأنشأت القوات المسلحة مستشفيات ميدانية احترازا لاستقبال حالات الإصابة، فيما خصصت وزارة الصحة عددا من مواقع الحجر الصحي بالبلديات المختلفة. (وال – بنغازي)

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