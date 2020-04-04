اقتصاد

ولياميز تناقش أزمة كورونا في ليبيا … ووزارة الصحة تطالب بدعم مالي اضافي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع اليوم السبت كل من الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، “ستيفاني ويليامز” (عبر تقنية الفيديو عن بعد)، ومنسق الشؤون الانسانية يعقوب الحلو، وممثلة منظمة الصحة العالمية “اليزابيت هوف “، ومدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيلز سكوت مع اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق القائم وضمان الجهود لدى مختلف الجهات لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

و اهم ما جاء في الإجتماع اليوم ” ان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة قد أعدا خطة عمل تشمل الوقاية والاستجابة على مستوى وطني، وهي بحاجة لتمويل إضافي بشكل عاجل لتنفيذها ، و بما في ذلك على مستوى البلديات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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