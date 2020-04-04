اقتصاد

إحتراق خزان بنزين بمستودع طريق المطار ..

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط صباح اليوم السبت عن إصابة خزان نفط بمستودع طريق المطار جنوب طرابلس .

وأوضحت ان المستودع كان يحتوي على (16) خزانا لم يتبقى منهم إلا خزانين إثنين صالحين للإستعمال أحدهما للبنزين و الأخر للديزل ، مما سيؤثر على القدرة التخزينية و سيتسبب بحدوث نقص خلال الأيام القادمة .

إثر سقوط قذيفة هاون على الخزان، مما تسبب في إشتعال خزان البنزين ، دون حدوث اي أضرار بشرية .

ويذكر أنه قد تم إخلاء مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، وتفريغ الخزانات الموجودة به ، نتيجة أستهدافه عدة مرات ،مما عرض حياة الموظفين للخطر .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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