السفير الأمريكي: توقف النفط سيؤثر على إنتاج ليبيا في المستقبل

قال السفير الأمريكي لدي ليبيا ريتشارد نورلاند، إن توقف تصدير النفط لفترة طويلة سيؤثر سلبيًا على إنتاج ليبيا مستقبلاً.

وأوضح السفير الأمريكي في مقابلة مع بوابة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية، بأن الليبيين يحتاجون إلى مصدر ثابت لمواجهة الأزمة، مضيفا بأن الجميع يعلم أن مصدر الدخل الأساسي وربما الوحيد الذي تعتمد عليه ليبيا هو النفط المتوقف منذ فترة طويلة، رغم دعوات المجتمع الدولي إلى ضرورة فتحها.

وحول ما إذا كان هنالك موقف دولي أكثر جدية لإعادة إنتاج النفط إلى طبيعته، أضاف نورلاند: “استئناف إنتاج النفط أمر مهم للغاية، ونعتقد بأن هذا الأمر يجب أن يحدث فورًا. ومن خلال النقاشات مع المؤسسة الوطنية للنفط ندرك أنه من المنظور الفني البحت، فإن البنية التحتية ستصاب بالشلل التام في حال عدم استئناف إنتاج النفط، وبالتالي فإن إنتاج النفط في ليبيا سيتأثر في المستقبل”.

السفير الأمريكي يعتقد بأن على المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية العمل معًا لما فيه مصلحة البلاد بكاملها، خاصة مع ظهور أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا بأن البلاد لديها كفاءات تكنوقراط قادرون على إدارة الثروات، وهم يحتاجون إلى الدعم والتشجيع والتفويض اللازم لتوحيد الجهود وحل هذه المسائل للتأكد من أن المؤسسات تعمل بشكل فعال معًا.