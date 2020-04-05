“الثني” يبحث سير عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية وآليات دخول الاحتياجات اللازمة لمكافحة كورونا

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “عبدالله الثني” اليوم الأحد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل “محمد عبدالقادر”، وذلك لمناقشة سير الإجراءات الحكومية المتخذة في قفل كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وآليات دخول الاحتياجات اللازمة للأزمة الراهنة.

حيث تم خلال الاجتماع سير عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال هذه الأيام، بما يكفل تطبيق كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا.



من جهته أكد “الثني” على ضرورة اتباع إجراءات اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا التي تعمل بالتنسيق التام مع رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بمتابعة كافة الشحنات الخاصة بمكافحة الوباء وتسهيل الإجراءات لدخولها بحسب الجهة الموردة.