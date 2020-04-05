توجه لصرف مرتبات موظفي الموانئ مبكرا

طالب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ محمد حميدان مديري الفروع، ومدير إدارة الشؤون المالية بضرورة إعداد مرتبات العاملين في شركة الموانئ لشهري أبريل ومايو، في موعد أقصاه نهاية هذا الأسبوع.

وشدد حميدان على الإدارات المعنية بالشركة بضرورة إحالة المخصصات المطلوبة للمرتبات ومستلزمات التشغيل بالتنسيق مع الإدارة المالية.

وبحسب ما ورد في الكتاب الموجه للإدارات والذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه، فإن قرار تسييل المرتبات مبكرا يأتي في إطار إعانة الموظفين قبل حلول شهر رمضان ليتمكنوا من سد حاجتهم، مع أخذ تقليص ساعات العمل للمصارف في عين الاعتبار.

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