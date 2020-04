الأسهم الأوروبية تقفز مع تباطؤ وفيات فيروس كورونا

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.9 في المئة [العين الاخبارية]

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، حيث أثار تباطؤ في وفيات فيروس كورونا بفرنسا وإيطاليا الآمال في أن إغلاقات عامة كاسحة ربما بدأت تؤتي ثمارها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.9 في المئة، بعد أن أغلق يوم الجمعة منخفضا للأسبوع السادس في سبعة أسابيع وسط توقف أنشطة الشركات بفعل الأزمة الصحية.

وقفزت البورصتان الإيطالية والفرنسية 3.5، و3.4 في المئة على الترتيب، حيث أظهرت البيانات أقل عدد وفيات في إيطاليا في أكثر من أسبوعين أمس الأحد، في حين انخفض العدد في فرنسا وتباطأت حالات الرعاية المركزة الجديدة بالمستشفيات.

فقد ستوكس 600 أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من القيمة السوقية منذ فبراير/ شباط حيث دفع تباطؤ النشاط الاقتصادي قطاعات عديدة إلى حافة الانهيار، مجبرا الشركات على تعليق توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم من أجل تدعيم السيولة.

وألغت رولز-رويس البريطانية لصناعة محركات الطائرات توزيعها النهائي اليوم، لكن أسهمها قفزت خمسة في المئة بعد أن قالت إنها دبرت 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار) احتياطيات إضافية لاجتياز تباطؤ قد يكون طويل الأمد.

