شركة الخليج للنفط في زيارة عضو لجنة الملاك بشركة أكاكوس للعمليات النفطية المهندس أشرف أمسلم بعد تحريره من التنظيمات الإرهابية

بنغازي 06 أبريل 2020 (وال)- قام عضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط للمالية والموارد البشرية أشرف محمد العبار، يوم أمس الأحد بزيارة لعضو لجنة الملاك بشركة أكاكوس للعمليات النفطية المهندس أشرف أمسلم، بعد تحريره من قبضة التنظيمات الإرهابية بعد اختطافه من حقل الشرارة في 14 يوليو عام 2018 م.

وقال أشرف محمد العبار إن زيارة المهندس أشرف أمسلم التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية بحقل الشرارة بمكان إقامته في كتيبة طارق بن زياد، جاء عقب تحريره من قبل القيادة العامة للجيش الليبي خلال الأيام الماضية، ووصوله بسلام إلى مدينة بنغازي.

واطمأن أشرف العبار على المهندس أشرف أمسلم، مؤكدًا على امتنانه وشكره للقوات المسلحة لتحريره بعد معاناة طويلة.

وطمأن أشرف العبار السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والسادة رئيس وأعضاء شركة أكاكوس للعمليات النفطية، ومستخدمي حقل الشرارة وأهله وذويه بسلامة المستخدم وصحته الجيدة.

وسيكون المهندس أشرف أمسلم في استضافة شركة الخليج العربي للنفط، إلى حين انتهاء الحجر الصحي بين المناطق، ليعود إلى أهله.

وأشاد أشرف العبار بجهود القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر، التي قامت بتحريره وتقديم الرعاية اللازمة له. (وال- بنغازي) ر ت

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