الثني يبحث إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الاثنين، إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع المسؤولين عن الصندوق.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في بنغازي المجلس إعادة تشكيل مجلس أمناء الصندوق، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل المجلس.

ووفق بيان للحكومة، أصدر الثني بصفته رئيس مجلس الأمناء قرارًا يقضي بضم وزيري الصناعة والشؤون الاجتماعية بصفتهما، لمجلس أمناء المجلس وفقا للقانون.

يشار إلى أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأسس في العام 2006، وأسندت إليه مهام أساسية تكمن في إنشاء وتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وتمويل مشاريع حيوية للدولة في قطاعات تشمل السياحة والعقارات والصناعة والمصارف وغيرها.