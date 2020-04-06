مصرف الوحدة يضع خُطة لتوزيع السيولة الفترة المقبلة

أعلن مصرف الوحدة اليوم الاثنين عن وضع خطة لتوزيع السيولة النقدية على الزبائن خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان للمصرف، تتمحور الخطة حول تخصيص جميع فروع الوحدة لخدمة زبائن فرعين أو ثلاثة فقط خلال فترة زمنية محددة.

ونشر المصرف جدول يوضح الأيام المخصصة للزبائن حسب فروعهم الواقعة في المنطقة الشرقية، حيث قسمت على خمسة أيام وتبدأ في السابع من أبريل حتى الحادي عشر من نفس الشهر.

وأوضح المصرف بأن الخطة سوف تنتهي مع العودة إلى نظام السحب السابق فور حصول جميع الزبائن على أموالهم خلال المدة المحددة.