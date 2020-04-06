سيالة يبحث مع نظيره التونسي الأوضاع في المنافذ الحدودية وتبادل السلع بين البلدين

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الاثنين مع نظيره التونسي نورالدين الري، الأوضاع في المنافذ الحدودية وتبادل السلع بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية بطرابلس في بيان لها، إن سيالة استقبل اتصالاً هاتفيًا من نظيره في تونس نورالدين الري في إطار متابعة الأوضاع في ليبيا وتبادل الرأي بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا وملفات أخرى.

وبحسب البيان، تناول الاتصال أيضا التشاور بين الجانبين بشأن الأوضاع في المنافذ الحدودية وتبادل السلع بين البلدين بشكل انسيابي بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين.