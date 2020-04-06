اقتصاد

مالية الوفاق تعلن عن طرح مشروع للأرشفة الإلكترونية لبريد الوزارة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين عن طرح مشروع الأرشفة الإلكترونية لبريد الوزارة.

وقالت الوزارة أن الخطوة تأتي سعيًا منها إلى استكمال مشروع ميكنة العمل المالي والإداري بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

ويتضمن مشروع الأرشفة الاليكترونية لبريد الوزارة، حركة البريد الوارد والصادر إضافة إلى حفظ النسخ الإلكترونية ومتابعة حركة البريد داخل وخارج ديوان الوزارة.

وطلبت الوزارة من الشركات المتخصصة والتي تأنس في نفسها القدرة والكفاءة بتقديم عروضها الفنية والمالية في أجل أقصاه نهاية دوام يوم الخميس القادم.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • هذا الموضوع يجب الوقوف عنده –
    اللجنة الاداريةً القضاءية للامن العام – يحب الاجتماع والنظر في موضوع القواءم والسجلات المدنية / لان أرشفة قواءم المواطنين في البلديات معرض للقرصنة والسرقة .
    الا في حالة فضل الانترنت – عن الأجهزة المحملة بالبيانات – ولتأمين الموضوع يجب وضع ملفات مكتوبة بأسماء المواطنين وما يترتب عليه .
    اللجنة القضاءية للامن ألعام بطرابلس –
    وحدت اسماء بعض المواطنين من بلديات اخرى مكررة في اكثر من قاءمة وذلك للحصول على امًوال من الضمان الاجتماعي من مختلف البلديات في وقت واحد وبعضهم موظفات وموظفين – وهذا يعتبر تحايل واختراق المنظومات الالكترونية .
    فيجب وضع ادارات نزيهة ونظيفة والعمل باخلاص وصدق من هذه النواحي – لكثرة وجود المشتبه بهم في جراءم تزوير الأسماء وانتحال شخصيات لأشخاص وارتكاب جراءم باسمهم . حتى لا يتم الالتباس او اعتقال اي شخص بريء رحل كان او امراءة .

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