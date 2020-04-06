مالية الوفاق تعلن عن طرح مشروع للأرشفة الإلكترونية لبريد الوزارة

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين عن طرح مشروع الأرشفة الإلكترونية لبريد الوزارة.

وقالت الوزارة أن الخطوة تأتي سعيًا منها إلى استكمال مشروع ميكنة العمل المالي والإداري بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

ويتضمن مشروع الأرشفة الاليكترونية لبريد الوزارة، حركة البريد الوارد والصادر إضافة إلى حفظ النسخ الإلكترونية ومتابعة حركة البريد داخل وخارج ديوان الوزارة.

وطلبت الوزارة من الشركات المتخصصة والتي تأنس في نفسها القدرة والكفاءة بتقديم عروضها الفنية والمالية في أجل أقصاه نهاية دوام يوم الخميس القادم.