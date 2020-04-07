“خفض إنتاج النفط”.. الكرة خارج ملعب أوبك

ذكر مصدر في منظمة “أوبك” لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، أن أي اتفاق نهائي بين المنظمة وحلفائها في إطار تحالف “أوبك بلس” بشأن حجم التخفيضات، سيعتمد على حجم الخفض الذي سيقوم منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل بتطبيقه.

وأكد المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط وذلك بعد أن قفز إنتاج بعض الأعضاء في أبريل قبيل انقضاء اتفاق تقليص إنتاج أوبك+ في 31 مارس الماضي.

من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إن منظمة “أوبك” لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بأمريكا خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه أكد أن إنتاج النفط الأميركي انخفض بالفعل.

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