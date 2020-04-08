هيئة الإتصالات تقوم بإجراءات التسليم والإستلام بين اللجنة التسيرية لشركة “ليبيانا” ومدير الفرع بالمنطقة الشرقية

بنغازي 08 أبريل 2020 (وال) _ ذكرت إدارة الإعلام بالهيئة العامة للإتصالات و التقنية و المعلوماتية بالحكومة الليبية، إنه تم يوم أمس الثلاثاء، القيام بإجراءات التسليم و الإستلام بين اللجنة التسيرية لشركة ليبيانا للهاتف المحمول بالمنطقة الشرقية، و مدير فرع المنطقة الشرقية لشركة ليبيانا للهاتف المحمول بالمنطقة الشرقية في أجواء سادها الود و المحبة .

هذا و تقدم رئيس اللجنة التسيرية يوسف الدرسي، بالشكر لرئيس الوزراء بالحكومة الليبية و الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية، و السادة أعضاء اللجنة التسيرية و موظفي شركة ليبيانا , متمني التوفيق والسداد للسيد عبدالسلام البرغثي في مهامه الموكل بها .

يشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناء على قرار رئيس الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية و رئيس الجمعية العمومية للبريد للإتصالات و تقنية المعلومات القابضة رقم ( 4 ) لسنة 2020م. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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