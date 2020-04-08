شركة مليته تُقرر إيقاف كافة خصميات السلف للمستخدمين

قررت شركة مليته للنفط والغاز التابعة لمؤسسة النفط بطرابلس اليوم الأربعاء، إيقاف كافة خصميات السلف للمستخدمين.

وقالت الشركة في بيان، إن الإجراء يأتي في ظل سعي وحرص الشركة علي التخفيف من معاناة المستخدمين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت الشركة بأن رئيس لجنة الإدارة أصدر توجيهاته بوقف كافة خصميات السلف للمستخدمين اعتباراً من مرتب شهر مارس وحتى إشعار آخر.

وأشارت الشركة إلى أن المسؤولين عن مليته أصدروا تعليماتهم لجميع الإداريات بضرورة التواصل اليومي والمباشر مع كافة الحقول النفطية التابعة للشركة والإطمئنان علي المستخدمين في ظل أزمة فيروس كورونا.