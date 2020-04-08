“الأمان” يعلن جاهزيته لفتح الاعتمادات للتجار

أعلنت إدارة مصرف الأمان عن جاهزيتها لتلبية كافة طلبات رجال الأعمال والتجار بفتح الاعتمادات المستندية في كافة فروعها على خلفية توقعاتها بقرب صدور قرار يقضي بفتح المنظومة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وطالبت إدارة المصرف عملاءها الراغبين في فتح اعتمادات ممن تحصلوا في وقت سابق على رمز “سي بي إل” بالتوجه للإدارة العامة ومقرها في منطقة السياحية بطرابلس أو بفرعي المصرف في المنطقة الشرقية في بنغازي والبيضاء؛ لإتمام الإجراءات، وحثت الإدارة العامة للأمان الموظفين بفروعها على مساعدة كافة العملاء وتذليل الصعوبات أمامهم وتمكينهم من الحصول على “سي بي إل” الخاص بهم.

كما أكدت الإدارة في الوقت ذاته على توفر خدمة تقديم الخدمات عبر التطبيق الهاتفي الخاص بالمصرف، موضحة أن العمولة ستكون بنسبة أقل من 1٪ وذلك في إطار مساهمة المصرف في مواجهة الظروف الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا ولضمان عدم ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

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