“معيتيق” يبحث مع عمداء البلديات أخر تطورات جائحة كورونا

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ” أحمد معيتيق” اليوم الاثنين اجتماعا مع عمداء البلديات وبحضور وزير الحكم المحلي ” ميلاد الطاهر”، ووكيلي وزارتي الحكم المحلي والمالية، وذلك للاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة جائحة “كورونا”،المختنقات التي تعترض البلديات للقيام بواجبها وكيفية تذليلها.

كما تم خلال الاجتماع تخصيص مبالغ مالية للبلديات لمواجهة الجائحة التي اعتبروا بأن آلية صرفها تتداخل في اختصاصات بعض الوزارات، وأوضح “معيتيق” للعمداء فحوى القرار وآلية الصرف.

من جهتهم أكد عمداء البلديات تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة من قبلهم وفق البرنامج المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، من أجل الوقاية من الوباء ومكافحته لضمان سلامة المواطنين وتجاوز البلاد للمحنة.