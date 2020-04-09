جهاز النهر الصناعي يؤكد رفض الجماعة المسلحة عودة المياه للمدن الليبية

أكد جهاز النهر الصناعي استمرار انقطاع المياه وذلك نتيجة رفض المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق بمنطقة الشويرف.

وأكد الجهاز على رفض المجموعة المسلحة إعادة تدفق المياه إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية واستمرار التهديد من طرفهم بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم بالتدفق.

وكشف الجهاز عن محاولته الوصول إلى تسوية تسمح له بإعادة التشغيل وضخ المياه خصوصاً في ظل ظروف فرض الحجر الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأدان الجهاز التهديد والسلوك غير المسئول من هذه المجموعة، مطالباً إياهم بتغليب صوت الحكمة والعقل وعدم المساومة بالمياه مقابل مطالبهم والتي هي خدمة عامة تقدم لكافة المواطنين.