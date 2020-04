أفادت وكالة “رويترز”، بأن روسيا والسعودية اتفقتا خلال اجتماع طارئ على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط بهدف دعم الأسواق.

ونقلت الوكالة عن مصدر بمنظمة “أوبك”، أن موسكو والرياض أزالتا العقبات الرئيسية التي حالت دون الاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

كما نقلت الوكالة عن مصادر أخرى، أن “أوبك+” ومنتجين آخرين سيبحثون تخفيضات تصل إلى 20 مليون برميل في اليوم.

وأضافت المصادر، أن “هذا اتفاق عالمي”، دون أن توضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في التخفيضات، وهو ما تصر عليه روسيا ومنتجو “أوبك”.

هذا وتعقد مجموعة “أوبك+” اجتماعا إلكترونيا اليوم، لبحث كيفية إرساء الاستقرار في أسواق النفط المتضررة بضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post اتفاق روسي سعودي على خفض كبير لإنتاج النفط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا