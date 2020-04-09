اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالمنطقة الشرقية تناقش المخزون الغذائي الاستراتيجي وعدد من الخطوات لمواجهة كورونا

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار قائد الجيش الليبي بالمنطقة الشرقية “خليفة حفتر” اجتماعاً لمناقشة أوضاع المواطنين العالقين في الخارج، والمخزون الغذائي الاستراتيجي.

تناول الاجتماع آلية تسكين المواطنين الليبيين العالقين في عدد من دول العالم بسبب قرار قفل الحدود البرية والبحرية والجوية ، وكيفية تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج .

وناقش الاجتماع أوضاع المخزون الاستراتيجي من الثروة الزراعية والحيوانية والبحرية بما يكفل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج إلى حين تخطي الأزمة و كيفية الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية خاصة في دوائر إنتاج الحبوب في مناطق جنوب البلاد، والعمل على زيادة الإنتاج ومنع التصدير، وتحويل الحبوب إلى منتوجات الدقيق لضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة .

