عمال الشركات المتعثرة يطالبون الرئاسي بصرف مرتباتهم المتوقفة

قال رئيس نقابة عمال الشركة العامة للنقل السريع ضوء الجنفاوي، إنهم ينتظرون موافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على صرف مرتباتهم المتوقفة منذ أربعة سنوات على الأقل.

وأوضح الجنفاوي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، اليوم الخميس، بأن ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة على طاولة المجلس الرئاسي للنظر في إمكانية صرف المرتبات التي يحاولون الحصول عليها.

وأشار الجنفاوي إلى أن جميع العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة يأملون في الحصول على مرتباتهم التي توقفت على مدار السنوات الماضية على الرغم من استمرار الكثير منهم في العمل خاصة داخل شركات النقل العام.

ويبلغ عدد الشركات المتعثرة والمنسحبة إضافة إلى المصانع بحوالي 43 مؤسسة غالبيتها قامت الدولة في السابق بحلها أو إهمالها، فيما فشلت الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوت الماضية بوضع حلول نهائية لتلك الشركات والمصانع.