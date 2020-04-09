“اجتماع حاسم” لوقف انهيار أسعار النفط

أكد مصدر مطلع على السياسة النفطية السعودية لوكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن المملكة مستعدة لخفضٍ قدره 4 ملايين برميل يوميا من إنتاجها، لكن فقط من مستويات إنتاجها القياسية التي بلغتها في أبريل عند 12.3 مليون برميل يوميا.

يشار إلى أن “أوبك” ومنتجين آخرين سيجتمعون اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بشأن الاتفاق على تخفيف إنتاج النفط لمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا والذي شل الطلب على الخام.

من جهتها قالت روسيا، إنها تريد أن يجري خفض الإنتاج من مستويات الفترة من يناير إلى مارس قبل القفزة الإنتاجية السعودية.

وفي السياق ذاته أفاد بنك “غولدمان ساكس” اليوم بأن خفض كبار منتجي النفط للإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا لن يكفي لتحسين التوازنات العالمية في السوق.

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